Son Dakika Haberleri: Yuntdağı'nda 14. Sosyal Tesisin Temeli Maldan'da Atıldı

Yuntdağı'nda 14. Sosyal Tesisin Temeli Maldan'da Atıldı

27 dakika önce

Yuntdağı'nda kalkınma atağını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 14. düğün ve çok amaçlı salonun temelini Maldan Mahallesinde attı.

Yuntdağı'nda 14. Sosyal Tesisin Temeli Maldan'da Atıldı, System.String[]
Yuntdağı'nda kalkınma atağını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 14. düğün ve çok amaçlı salonun temelini Maldan Mahallesinde attı. Törende vatandaşlara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, projenin 6 ay içerisinde tamamlanacağını müjdelerken; yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Yunusemre Belediyesi hizmetleriyle Yuntdağı'nı kalkındırmaya devam ediyor. Kırsal kalkınma hamleleri, üreticisini destekleyen çalışmalarıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesine de düğün ve çok amaçlı salon kazandırıyor. 6 ayda tamamlanması öngörülen proje bin metrekare alan üzerine kurulurken; içerisinde düğün salonu, genç odası, sanat atölyesi, Kur'an Kursu, muhtarlık odası bulunuyor. Gerçekleştirilen temel atma törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre ilçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çerçi'ye coşkulu karşılama

Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Programda açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Ramazan Şeker, Yunusemre Belediyesi ile mahallelerinin hizmete doyduğunu belirterek, "Mahallemize güzel bir eser kazandırılıyor. Başkanımız mahallemize çok güzel hizmetler yaptı. Arazi yolları açtı, yeni park yaptı. Çalışmalarıyla sıkıntılarımızı ortadan kaldırdı. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Hizmetlerimiz sürecek"

Törende mahallelilere seslenen Başkan Çerçi ise sık sık mahalleye gelmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Çerçi konuşmasında, "Yunusemre 240 bin nüfusuyla ilin en büyük ilçesi. Yuntdağı'nda 63 mahallemiz bulunuyor. Mahallelerimizde pek çok çalışmayı birlikte yaptık. Aydınlatma, yeni parkların oluşturulması, sosyal tesisler, muhtarlık binası yapımı, parke taşı çalışmaları bunların başında geliyor. Bizler sizleri seviyoruz. Güzel bir ilçede yaşamanız için çalışıyoruz. Gönül belediyeciliğini önemsiyoruz. İnsana dokunan projeler üretiyoruz. Amacımız, düsturumuz bu. Bunun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yolundan gidiyoruz. Hizmet, gönül belediyeciliğini esas alıyoruz. Sosyal tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Yundağı'nda 14. sosyal tesisimizi Maldan'da yapıyoruz. İçerisinde düğün ve çeşitli organizasyonlarınızı yapabileceğiniz çok amaçlı salon, Kur'an kursu, sanat atölyesi, genç odası, muhtarlık odasının bulunduğu projeyi 6 ayda tamamlayacağız. Başımızın tacısınız Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Cumhur İttifakına destek istedi

Konuşmasında yaklaşan yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı'na destek istedi. Başkan Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhur İttifakı yerel seçimde de devam ediyor. Kardeşliğimiz pekişiyor. Cumhur ittifakı adayı olarak oylarınıza talibiz. Sizler bizlere destek verir, Cumhur İttifakının arkasının durursanız hem büyükşehir hem de Yunusemre olarak sorunların tamamı ortadan kalkacak."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Maldan Mahallesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonun temeli atıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Yunusemre, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yuntdağı'nda 14. Sosyal Tesisin Temeli Maldan'da Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]