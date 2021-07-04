Yuntdağı'nda Yol Çalışmaları Aigai'den Başladı - Son Dakika

Coğrafyamızın kültürel miraslarının gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Aigai Antik Kenti ile Yuntdağı Köseler Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda asfalt çalışması yapıyor. Yapılan yol çalışmasının ardından Antik kenti, insanların daha güvenli bir şekilde ziyaret edeceğini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Yeni çalışmayla beraber yolun çok rahatladığını gördük. Ben bu açıdan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Köseler Mahallesi'nde yer alan Aigai Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için 2004 yılından beri kazı çalışmaları devam ediyor. Günümüzden yaklaşık 2800 yıl önce kurulan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli eserlere ulaşıldı. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği, coğrafyamızın kültürel mirası açısından önemli bir değere sahip olan Aigai Antik Kenti'ne ulaşımın daha rahat bir şekilde sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Antik Kent ile Yuntdağı Köseler Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda asfalt çalışması yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve bölge muhtarları ile birlikte yürütülen yol çalışmasını inceledi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Yapılan yol çalışmasıyla birlikte Aigai Antik Kenti'ne ulaşımın daha rahat bir şekilde olacağını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "17 yıldır kazı yapıyoruz ama günden güne giderek artan bir ziyaretçi potansiyeli var. Şuan, yılda 10 binin üzerinde ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. Tur obüsleri girip çıkıyor. Buradaki en büyük sorun araçların geçişişinde çok ciddi sorun yaşıyorduk. Yeni çalışmayla beraber yolun çok rahatladığını gördük. Ben, bu açıdan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Burası çok önemli potansiyele sahip bir yer. Artık, insanlar daha güvenli bir şekilde kenti ziyarete gelebilirler" dedi.