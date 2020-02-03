Yuntdağı'nın sorunları İrfan Meclisi'nde tartışıldı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağlı gençlerle bir araya gelerek bölgenin geleceğini konuştu.



Farklı mimari yapısı ile kentin kültür turizmine katkı sağlayacak projelerin başında gelen Yunus Emre Kültür Parkı tamamlanmak için gün sayarken projede yer alan İrfan Meclisi bu kez Yuntdağlı gençleri ağırladı. Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Spor ve Turizm Derneği (YUNT-DER) öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte bölgenin sorunlarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile masaya yatıran gençler, taleplerini ilk ağızdan başkana iletti.



Programda konuklarına seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projelerini tasarlarken öncelikle bölgenin ihtiyaçlarını gözettiklerini söyledi. Yuntdağı'nı önemsediklerini aktaran Başkan Çerçi, aşılama ve fidan desteği, alternatif ürün çeşitliliği sağlama ve organik tarım desteklemeleriyle bölge üreticisinin yanında olduklarını söyledi. Köyden kente göçü engellemek, bölgede tarımı desteklemek, gençlere bu alanda iş hacmi oluşturmak anlamında yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, "Ne yapıyorsak geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi gözeterek yapmaya özen gösteriyoruz. Şehri imar ederken nesilleri de ihya ediyoruz. Yuntdağı'nı önemsiyoruz. 87 mahallemizin 63 tanesi bu bölgede yer alıyor. Özellikle organik tarımı, besiciliği, buna bağlı iş kollarını ve turizmi geliştirmek adına elimizi taşın altına koyuyor; girişimcilere ön ayak oluyoruz. Gençlerimiz, bulundukları bölgede üretim yaparak ülkemizin geleceğine sahip çıkabilir. Elbette bizlerin de yetersiz kaldığı alanlar olabilir. Burada sizlere büyük görevler düşüyor" dedi.



Programda söz alan katılımcılar ise düşüncelerini dile getirirken Başkan Çerçi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bölgenin 6 yılda güzel hizmetler gördüğünü belirten Yuntdağlılar, taleplerini aktardı; verilen desteğin devam etmesini istedi.



Düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, YUNT-DER Başkanı İlyas Selçuk, Yuntdağ Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Turizm Kültür ve Spor Derneği (YUNT-KÖY-DER) Başkanı Hayrullah Eser, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. - MANİSA