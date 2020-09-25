Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü - Son Dakika

Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı'nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi'ne bölge halkından teşekkür geldi.

Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü, System.String[]

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı'nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi'ne bölge halkından teşekkür geldi. Belediyenin hizmetleriyle bölgenin geliştiğini kaydeden Yuntdağlı muhtarlar, Belediye Başkanı Çerçi'ye plaket verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağlı muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisinde konuk etti. Muhtarlara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, kırsal ya da merkez gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Belediye başkanı konuşmasında, "87 tane mahallemiz var. Bunun 63 tanesi kırsal mahalle. Nüfus yoğunluğumuz merkez mahallelerimizde. Elbette hizmetlerimizi yaparken yoğunluğa bakmıyor; hepsine eşit görüyoruz. Dolayısıyla kırsal ya da merkez bizim için fark etmiyor. Yunusemre Belediyesi olarak sorunları çözmek amacıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Projeci bir belediye olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Gençlik merkezi, hanım lokalleri, düğün salonları, kültür merkezleri. Bunlar insana, geleceğe yapılan yatırımlar. Sadece kaldırım yap, yeşil alan yap, belediyecilik bu değil. İnsanın bizatihi kendisine dokunmanız lazım. Kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye kim varsa. Eksiklerimiz elbette vardır. Sonuç itibari ile 250 binlik bir şehirde yaşıyoruz. Ama gayretimiz vatandaşlarımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması" dedi.

"Üretici kalkınırsa ülke kalkınır"

Yunusemre'de kırsal kalkınmaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Çerçi, projelerin devamının geleceğini müjdeledi. Belediye Başkanı Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz biliyoruz ki üretici kalkınırsa, ülke kalkınır. Bu anlamda Yuntdağı'nda üreticilerimizi destekledik, bazı çalışmalarda da onlara öncülük ettik. Aşılama çalışmaları, organik tarım desteklemeleri, fidan desteği, arıcılığı geliştirme, alternatif ürün çalışmaları bunlardan bazıları. Bunun yanı sıra üreticimizin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri tarla ve arazi yolu açtık. Kırsal mahallelerimizin birçoğuna düğün salonu ve sosyal tesis yaptık, ihtiyaç duyulan mahallelerimize parke taşı döşedik. Kısacası sizler için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Başkan Çerçi'ye plaket

Yuntdağı mahalle muhtarları adına söz alan Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, Yunusemre Belediyesi'nin pek çok hizmetiyle bölgenin geliştiğini belirtti. Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür eden Şenocak, Belediye Başkanı Çerçi'ye plaket verdi. - MANİSA

Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü
Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü
Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Yuntdağı, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti         
17:09
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı         
16:09
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yuntdağlı muhtarlardan Başkan Çerçi'ye hizmet teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei