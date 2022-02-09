Üye Girişi
Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı - Son Dakika

Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı

09.02.2022 13:52

Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştıANTALYA Antalya'da etkili olan fırtınada oluşan dalgalar sonrasında Belek turizm bölgesinde sahile Yunus balığı vurdu.

Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı

ANTALYA Antalya'da etkili olan fırtınada oluşan dalgalar sonrasında Belek turizm bölgesinde sahile Yunus balığı vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yunus denize bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Serik İlçesi'nde bulunan turizm bölgesi Belek'te sahilde yunus balığını gördü. Yapılan kontrolde yunusun yaşadığı öğrenildi. Vatandaşlar yunus balığını denize doğru çekerek bıraktı.

Yunusu denize geri bırakan İhsan Gökgöz, "Sahilde çalışırken balık gördüm. Yanına gidince yunus balığı olduğunu fark ettim. Kenarda duruyordu. Canlı, 1.5 metre boyundaydı. Üzerimi çıkartarak denize doğru çektim. Gidene kadar bekledim" sözlerine yer verdi.

Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı
Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı
Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı

YORUMLAR
500

Fırtına, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden hatırlattı
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
11:20 Kilosu 400 TL'yi aşan bamya altınla yarışıyor!
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:33:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement