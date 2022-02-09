Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı - Son Dakika

Sahile vuran yunus balığını hayatta tutabilmek için zamanla böyle yarıştı

ANTALYA Antalya'da etkili olan fırtınada oluşan dalgalar sonrasında Belek turizm bölgesinde sahile Yunus balığı vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yunus denize bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Serik İlçesi'nde bulunan turizm bölgesi Belek'te sahilde yunus balığını gördü. Yapılan kontrolde yunusun yaşadığı öğrenildi. Vatandaşlar yunus balığını denize doğru çekerek bıraktı.

Yunusu denize geri bırakan İhsan Gökgöz, "Sahilde çalışırken balık gördüm. Yanına gidince yunus balığı olduğunu fark ettim. Kenarda duruyordu. Canlı, 1.5 metre boyundaydı. Üzerimi çıkartarak denize doğru çektim. Gidene kadar bekledim" sözlerine yer verdi.