Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu - Son Dakika

Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu

16.03.2021 17:53
Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sevimli bir yunus balığının kürek sporcusu kadın bayan ile kurduğu iletişim ilgiyle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sevimli bir yunus balığının kürek sporcusu kadın bayan ile kurduğu iletişim ilgiyle karşılandı.

Ayvalık'ta Mola Cunda Kürek Kulübü sporcusu Bilge Yılmaz, bu sporu yaparken sık sık karşılaştığı ve yarıştığı bir yunus balığı ile dostluk kurmayı başardı. İlçenin iç denizi olarak bilinen Çamlık-Paşalimanı ile Kırlangıç mevkii açıklarında kürek sporu yapan Yılmaz'ın bu bölgede üç tane olduğunu söylediği yunuslardan bir tanesi ile olan ilişkisi yürekleri ısıttı.

Yaklaşık üç metrelik yunus balığının kürek çekerken kendisini takip ettiğini ve çevresinde dolaştığını kaydeden Bilge Yılmaz, "Son derece insancıl olan bu sevimli yaratıkla her defasında iletişim kurmaya çalışıyorum. Sanki söylediklerimi anlıyormuşçasına hareketler yapan yunus balığı yanıma kadar yaklaşıyor ve bana dostluk mesajları veriyor. Bu durum sosyal medya aracılığıyla çektiğim videoda da zaten son derece net olarak görünüyor" dedi.

Yunusların insanlarla iletişim kurabildiğine dikkat çeken Bilge Yılmaz, kürek çekerken yarıştığı yunus ile arkadaşlığını pekiştirebilmek için bundan sonra kanosunda yem ve sardalya balığı bulunduracağını ifade etti. Yılmaz, deniz dünyasının en sevimli canlılarından biri olan yunusu elleriyle beslemeyi planladığını, böylece onunla daha sıkı dostluk kurmaya çalışacağını söyledi. - BALIKESİR

Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu

Balıkesir, Kürek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu - Son Dakika


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