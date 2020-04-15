Yunus balıklarının dansı kamerada - Son Dakika

Yunus balıklarının dansı kamerada

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. Bir süre köprü önünde yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu.

İstanbul'da Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen Yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sevimlilikleri ile dikkat çeken Yunus'ların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu.