Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. kongresi yapıldı - Son Dakika

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. kongresinde mevcut başkan Yunus Baydar yeniden seçildi.

Karagöl Mahallesindeki Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'ın yaptığı kongrede 2 bin 393 seçmen oy kullandı.

Mevcut başkan Yunus Baydar, 1224 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Saim Karakoç 1164 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı.

Baydar, seçim sonrası yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür ederek, "Bugün burada demokratik bir yarış oldu. Saim Karakoç'u da tebrik ediyorum. Biz birlikte çalışacağız. Hep birlikte Ardahan'ın büyükbaş hayvancılık sektörüne hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.