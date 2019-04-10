Son Dakika Haberleri: Yunus Bize Ne Söyler?"

Yunus Bize Ne Söyler?"

1 saat önce

(AA) - Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen geleneksel çarşamba sohbetleri kapsamında "Yunus bize ne söyler?

Yunus Bize Ne Söyler?
İSTANBUL- (AA) - Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen geleneksel çarşamba sohbetleri kapsamında "Yunus bize ne söyler?" isimli program gerçekleştirildi.

Etkinliğe şair ve yazar Mustafa Özçelik konuşmacı olarak katıldı ve Yunus Emre'nin menkıbelerini el ealdı.

Özçelik, "Yunus Emre'nin edebiyat kültüründe kemale ermek, insanın çiğ taraflarını olgunlaştırmasıdır. Yunus Emre'nin menkıbelerini zahiri tarafıyla okumamak gerekir ve bu menkıbelere pozitivist bakış açısıyla bakmamak gerekir." dedi.

Programda ayrıca Özçelik'in "Bana Seni Gerek Seni" adlı kitabının tanıtımı da yapıldı.

Programa Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Vakıf Müdürü Özcan Ünlü ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Sultanahmet, Türk Edebiyat Vakfı, Edebiyat, Güncel
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