Yunus Bize Ne Söyler?"
1 saat önce
(AA) - Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen geleneksel çarşamba sohbetleri kapsamında "Yunus bize ne söyler?
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
İSTANBUL- (AA) - Türk Edebiyat Vakfı
tarafından, vakfın Sultanahmet
'teki merkezinde gerçekleştirilen geleneksel çarşamba sohbetleri kapsamında "Yunus bize ne söyler?" isimli program gerçekleştirildi.
Etkinliğe şair ve yazar Mustafa Özçelik
konuşmacı olarak katıldı ve Yunus Emre'nin menkıbelerini el ealdı.
Özçelik, "Yunus Emre'nin edebiyat kültüründe kemale ermek, insanın çiğ taraflarını olgunlaştırmasıdır. Yunus Emre'nin menkıbelerini zahiri tarafıyla okumamak gerekir ve bu menkıbelere pozitivist bakış açısıyla bakmamak gerekir." dedi.
Programda ayrıca Özçelik'in "Bana Seni Gerek Seni" adlı kitabının tanıtımı da yapıldı.
Programa Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Vakıf Müdürü Özcan Ünlü ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika! YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusuf İlçesinde Seçimler İptal Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar