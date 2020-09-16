ADANA Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki - Son Dakika

ADANA Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki

Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepkiKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katıldığı bir televizyon programında sanatçı Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü iddia eden şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'e, Gürses'in saz hocası Limoncu Ali'nin oğlu Halim Limoncu ve...

Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katıldığı bir televizyon programında sanatçı Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü iddia eden şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'e, Gürses'in saz hocası Limoncu Ali'nin oğlu Halim Limoncu ve Adanalı benzeri olarak tanınan Bülent Şevik tepki gösterdi. Bülbül'ün sözlerinin yersiz ve yanlış olduğunu vurgulayan ikili, yapılan bu ithamın Muhterem Nur'un yanı sıra Müslüm Gürses'in anısına da saygısızlık olduğunu söyledi.

Türkiye'de arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen, 3 Mart 2013 günü hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in milyonlarca hayranı, sanatçı Yunus Bülbül'ün ortaya attığı iddia ile hayal kırıklığı yaşıyor. Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ise eşinin hayatını kaybetmesinden 7 yıl sonra 20 Mart 2020 günü yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan bir televizyon programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ardından sanatçının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Yunus Bülbül'e bir tepki de Gürses'in hocası Limoncu Ali'nin oğlu Halim Limoncu ve sanatçının benzeri olarak tanınan Bülent Şevik tarafından geldi. İkili, Bülbül'ün yaptığı açıklamayı yersiz bulduklarını ve yapılan hareketin reklam amaçlı olduğunu söyledi.

'GÜRSES'İ MUHTEREM NUR TOPARLADI'

Müslüm Gürses'i yaşadığı kent olan Adana'dan dolayı iyi tanıdığını ve babası Ali Limoncu'nun onun çocukluk yıllarında hocası olduğunu dile getiren Halim Limoncu, Yunus Bülbül'ün söz konusu açıklamayı yaptığı görüntüleri izlediğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Nur ve Gürses'in birbirlerini çok seven bir çift olduklarını belirten Limoncu, "Ne kadar ayıp bir şey. Ölünün arkasından konuşulmaz deyip ardından bu açıklamayı yapıyor. Oysa Muhterem Nur, Müslüm Gürses'i toparlayan, hayata bağlayan bir insandı. Ben kendisiyle tanıştım, ellerini öptüm. Büyük sanatçılardı. Böyle bir ithamla isminin yan yana geçmesi yersiz ve yanlıştır? dedi.

Adana'da Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve onun şarkılarıyla sahne almasıyla tanınan Bülent Şevik ise Yünus Bülbül ile Müslüm Gürses dostluğunun herkes tarafından bilindiğini fakat sanatçının yaptığı açıklamanın zamansız ve yersiz olduğunu dile getirdi. Yunus Bülbül'ün böyle bir şeyi yıllarca dile getirmeyip Muhterem Nur'un ölmesinden sonra söylemesinin talihsizlik olduğunu kaydeden Şevik, açıklamanın reklam amaçlı yapılabilmiş olacağını söyledi.

ADANA Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki

Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Yunus Bülbül'e, Muhterem Nur'la ilgili sözleri için tepki - Son Dakika

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