Yunus Çifçi dinleyenleri mest etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Çifçi dinleyenleri mest etti - Son Dakika

Yunus Çifçi dinleyenleri mest etti

7 saat önce

Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında sahne alan Yunus Çifçi seslendirdiği ezgilerle dinleyenleri mest etti.

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Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında sahne alan Yunus Çifçi seslendirdiği ezgilerle dinleyenleri mest etti.


Manisa'da 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı'nda düzenlenen etkinliklerde genç sanatçı Yunus Çifçi sahne aldı. Yunus Çifçi gibi genç sanatçıların Ünlü Düşünürün hayatını gelecek nesillere aktarmada önemli etkilerinin olduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gecede yaptığı konuşmada etkinliklerin dolu dolu geçtiğini belirtti. Başkan Çerçi, "Ünlü düşünür Yunus Emre'yi anıyoruz. Anadolu'nun hamurunda büyük emeği olan Yunus'u Yunus Emre Millet Çarşımızda anıyoruz. Burada çok güzel bir kompleks yapı oluşturduk. Misafir sanatçılarımıza da yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Yunus Çifçi ve ekibini tebrik eden Başkan Çerçi, genç sanatçıya çiçek verdi.


Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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