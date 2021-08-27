"Yunus Diye" Çocuk Tiyatrosu Sapanca'da sergilendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Yürüyen Tiyatro Etkinlik Programı çerçevesindeSapanca Anadolu Lisesi Bahçesinde 'Yunus Diye' adlı çocuk tiyatrosu Sapancalı çocuklarla buluştu.

Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından senaristliğini Erdal Ozan Metin'in ve yönetmenliğini Caner Kadir Gezener'in yaptığı "Yunus Diye" adlı bu güzel çocuk tiyatrosunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyunumuzu Sapancalı çocuklarımızla birlikte izledik ve güzel mesajlar aldık" dedi.

Sapanca Anadolu Lisesi Bahçesindeki açık gösteri alanını dolduran çocukların zaman zaman kahkahalarının yükseldiği oyun sırasında ailelerinde çocuklarıyla sanat ve pandemi sonrası normalleşmenin keyfini çıkardıkları gözlendi.

Çocuklar bizim geleceğimiz

Özellikle kültüre ve sanata önem veren ailelere teşekkür eden Başkan Özen, "Katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize de böylesi güzellikler yakışır. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak az diye düşünüyorum. Onlara sahip çıkar iyi bir gelecek hazırlarsak onlar bizim umudumuz olurlar. Eğer ilgisiz kalırlar, yavrularımıza gerekli ihtimamı göstermezsek onlar bizim mutsuzluğumuz olurlar. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İleriki günlerde etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.