Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı
20 dakika önce
ÇORUM'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:23 Kaynak: DHA
ÇORUM'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı. Kazada, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymadı. Otomobilin peşine düşen yunus ekibi, takip sırasında ara sokaktan çıkan İlhami Doğan yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobile çarptı. Kazada, polis memuru Şükrü S. ile otomobildeki Berfin Doğan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi, olaydan sonra polise teslim oldu.
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı