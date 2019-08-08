Son Dakika Haberleri: Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı
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Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı

20 dakika önce

ÇORUM'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı.

Yunus ekibi, şüpheli araç takibinde kaza yaptı: 1'i polis, 2 yaralı, System.String[]
ÇORUM'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli yunus ekibi, ara sokaktan çıkan başka bir otomobille çarptı. Kazada, 1'i polis, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, içerisinde 1'i kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymadı. Otomobilin peşine düşen yunus ekibi, takip sırasında ara sokaktan çıkan İlhami Doğan yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobile çarptı. Kazada, polis memuru Şükrü S. ile otomobildeki Berfin Doğan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi, olaydan sonra polise teslim oldu.


Bahçelievler Mahallesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:23 Kaynak: DHA
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