Son Dakika Haberleri: Yunus Ekipleri 58 Günde Bir Cephanelik Kadar Silah Ele Geçirdi

Yunus Ekipleri 58 Günde Bir Cephanelik Kadar Silah Ele Geçirdi

25 dakika önce

Adana'da yunus ekiplerinin ocak-şubat aylarında yaptığı şok uygulamalarda 355 silah ele geçirildi.

Yunus Ekipleri 58 Günde Bir Cephanelik Kadar Silah Ele Geçirdi, System.String[]
Adana'da yunus ekiplerinin ocak-şubat aylarında yaptığı şok uygulamalarda 355 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri halkın can ve mal güvenliği, gençlerin uyuşturucuyla zehirlenmemesi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için 7 gün, 24 saat esasıyla çalışıyor. Bu kapsamda yunus ekipleri şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yapıyor. Yunus ekiplerinin ocak-şubat ayında yapmış olduğu uygulamalarda 104 ruhsatsız tabanca, 42 kurusıkı tabanca, 209 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca polis yaptığı uygulamada bin 700 gram uyuşturucu, 825 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, gençlerin zehirlenmesini önledi. Yunus ekipleri yaptıkları uygulamalarda çalınan 10 aracı da bularak sahiplerine teslim etti. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 376 kişi de yakalandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

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