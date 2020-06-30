- Yunus ekipleri imdadına yetişti - Son Dakika

- Yunus ekipleri imdadına yetişti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın yere düştü. Ayağını burkan kadının yardımına maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti.

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 yabancı uyruklu kadından biri ayağının kayması neticesinde yere düştü. Acılar içerisinde kalan kadının yardımına bölgede maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti. Ekipler yürümekte zorlanan kadın için olay yerine ambulans çağırdı. Kenara alınan kadın, bir iş yerinden temin edilen sandalyeye oturtuldu. Sağlık görevlileri kadını hastane kaldırdı.