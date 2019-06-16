Son Dakika Haberleri: Yunus ekipleri Sofu'yu sınava yetiştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Yunus ekipleri Sofu'yu sınava yetiştirdi

2 saat önce

Trabzon'da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu, sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı.

Yunus ekipleri Sofu'yu sınava yetiştirdi, System.String[]
Trabzon'da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu, sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı. Durumu sınav salonundaki polislere anlatan öğrenciye motorize ekipler yardım etti.

Karadeniz Teknik Üniversite Makine Mühendisliğinde sınava girecek olan Melek Sofu, salona geldiğinde nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığını fark etti. Nüfus İl Müdürlüğüne gitmesi gereken Melek Sofu durumu sınav salonun görevli polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri saat 09.30'da öğrenciyi motosiklet ile önce nüfus müdürlüğüne getirdi. Burada kimliği yeninden çıkarılan öğrenci yine polis ekiplerinin eşliğinde sınav salonuna getirildi. Sınav salonuyla nüfus müdürlüğü arasında 8 kilometre mesafeyi polis ekipleri 20 dakikada aldı. Bir yıldır emek sarf eden Giresunlu Melek Sofu, kendisini sınava girmesini sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
üniversite, polis, üniversite sınavı, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 28 kadın gözaltına alındı Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti: Zamanım yetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:25:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus ekipleri Sofu'yu sınava yetiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]