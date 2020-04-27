Yunus ekipleri 'Sosyal Mesafe' için anons yaparak vatandaşları uyardı - Son Dakika

Hafta sonu korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ' Evde Kal ' çağrılarına kayıtsız kalmayan Karabüklü vatandaşlar haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Banka önlerinde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı devriye gezen motorlu yunus ekipleri, sürekli anons yaparak vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını konusunda uyarılarda bulundu. - KARABÜK

Karabük 'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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