Yunus Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor
1 saat önce
Adana'da yunus ekipleri yaptıkları şok baskınlarda 74 paket esrar, yüzden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi.
Adana
'da yunus ekipleri yaptıkları şok baskınlarda 74 paket esrar, yüzden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliği için şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar sırasında yunus ekiplerinin merkez Seyhan
ilçesinde durduğu bir otomobilde 74 paket esrar ele geçirildi. Polisin arama yaptığı bir şahsın üzerinde ise 100'den fazla uyuşturucu hap bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:08 Kaynak: İHA
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