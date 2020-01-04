Yunus ekipleri yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunus ekipleri yakaladı - Son Dakika

Yunus ekipleri yakaladı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çok suçtan araması bulunan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çok suçtan araması bulunan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı.


Adam yaralama, hırsızlık PKK terör örgütü propagandası yapmaktan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 33 yaşındaki A.C'yi polisler her yerde arıyordu. Sinanbey Mahallesinde devriye gezen Yunus ekipleri söz konusu şahsı fark etti. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs sağlık kontrolün ardından karakola götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliye sevk edildilecek. - BURSA

İnegöl, Bursa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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