Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan 'Metruk' operasyonu - Son Dakika
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Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan 'Metruk' operasyonu

07.10.2022 09:04

Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan 'Metruk' operasyonu Uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık şüphelilerini yakalamaya yönelik yapılan operasyonda çok sayıda metruk bina didik arandıBURSA Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde...

Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan 'Metruk' operasyonu

Uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık şüphelilerini yakalamaya yönelik yapılan operasyonda çok sayıda metruk bina didik arandı

BURSA Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı.

Şehir merkezinde bulunan muhtelif yerlerdeki ev sahiplerinin terk ederek bıraktığı ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı. Mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği operasyon vatandaşlardan tam not aldı. Yapılan operasyonda 2 bin 987 şahı 267 araç sorgulanırken yapılan aramalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 86 adet fişek, 3 adet bıçak, 2 adet kuru sıkı tabanca, 139 gram esrar, 50 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 KADES olayına müdahale edilirken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi,,cinsel taciz şüphelisi 1 kişi ve 25 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 8 araca trafik cezası uygulanırken 149 tane metruk bina kontrol edildi.

"Evi korusun" diye bağlanan köpeğe mama verdiler"

Ayrıca metruk bir binayı koruması için bırakılan bir köpeği gören ekipler mama vererek besledi. Köpeğin sahipli olduğu ve evin içerisine kimsenin girmemesi için bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonların devam edeceği öğrenildi

Diğer yandan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan 'Metruk' operasyonu - Son Dakika

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