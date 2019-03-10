Son Dakika Haberleri: Yunus Ekiplerinden Ruhsatsız Tabancalara Geçit Yok

Yunus Ekiplerinden Ruhsatsız Tabancalara Geçit Yok

1 saat önce

Adana'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yunus Ekiplerinden Ruhsatsız Tabancalara Geçit Yok, System.String[]
Adana'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde çalışan yunus ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin giriş çıkışlarının yanı sıra ara sokaklarda da uygulamalar yapan yunus ekipleri ruhsatsız tabancaya ve suç aletlerine geçit vermiyor. Yunus ekiplerinin yaptığı bir uygulamada otomobilin vites kutusu içinden bir ruhsatsız tabanca ve iki şarjör ele geçirildi. Polis gün boyu yaptığı uygulamada çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sopa ve Sandalyelerle Saldırdılar: 1 Ölü, 5 Yaralı Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı

Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Ekiplerinden Ruhsatsız Tabancalara Geçit Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]