Yunus ekiplerinden şok uygulama - Son Dakika
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Yunus ekiplerinden şok uygulama

13.10.2022 13:33
Yunus ekiplerinden şok uygulama

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 3-9 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 18 şok uygulamada 590 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus ekiplerinden şok uygulama - Son Dakika

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