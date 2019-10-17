Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes kesti

Temel eğitim kursunu tamamlayan yunus ekipleri, hünerlerini sergiledi

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği bünyesinde bulunan yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefesleri kesti.

Şehir planlamasından kaynaklanan sorunlar, nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu, turizm alanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, sahil kenarları gibi alanlarda devriye hizmetinin sürekliliği, genel asayişin sağlanması ve önleyici hizmetlerde etkinliğin artırılması, meydana gelen olayların faillerinin kısa sürede yakalanması amacıyla; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği faaliyet yürütüyor. Samsun Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliğinin mevcut personeline 16 personel takviye edildi. Bu personele 23 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında 26 gün boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitici personel ile Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu almaları sağlandı. Ayrıca Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği motor filosuna 7 adet motosiklet takviyesi yapıldı.

Kursun tamamlanmasının ardından başarılı olan 16 polis memuru için kurs bitirme etkinliği yapıldı. Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan polisler, motosiklet birlikte öğrendikleri hareketleri protokol önünde sergilediler. Kadın ve erkek polislerin motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler ise nefes kesti. Polislerin hareketleri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Program hakkında bilgi veren Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Önleyici hizmetlerin etkinliğini arttırmak üzere asayiş şube müdürlükleri bünyesinde oluşturulan motosiklet ve bisiklet tim amirlikleri, diğer mobilize ekiplerimizin giremediği yerlerde etkin görev yapmak üzere konuşlandırılmış, görevlendirilmiş ve kuruluşu yapılmıştır. İlimizde de aynı amaca hizmet etmek üzere şube müdürlüğümüz bünyesinde bu hizmetleri gören ekiplerimiz vardı. Ancak son dönemde önleyici hizmetlerin etkinliğini arttırmak üzere genel müdürlüğümüz değişik illerde farklı kurslar açtılar. Samsun'da da bu kapsamda temel eğitim kursu açıldı. Bu kursa 16 personelimiz katıldı. Bu arkadaşlar eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bununla beraber 7 tane de motorumuz da hizmete girecek" dedi.

Programa ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak katılırken, yunus ekipleri gösterinin sonunda protokolü selamladı.