Yunus Emre anısına alıç fidanı dikildi - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına alıç fidanı dikimi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin katılımı ile Kırşehir Müzesi etrafına çoğunluğunu Yunus Emre ile özdeşleşmiş Alıç ağacı olmak üzere, Sedir, Ardıç ve İğneli Çam'dan oluşan 300 adet fidan dikildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, fidanların toprakla buluşmasının yanı sıra yıl içinde de Yunus'un farklı etkinliklerle anılacağını belirtti.

Çalışır, fidan dikimi sonrası yaptığı açıklamada, "Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü müdürlük olarak bizde İl bazında yıl boyunca yapılacak etkinlikler çerçevesinde müzemizin etrafına Yunus Emre ile özdeşleşmiş alıç fidanı diktik"dedi.

Bölgeye alıç fidanının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen Sedir, Ardıç ve İğneli Çam'dan oluşan fidanlarına da dikimini yapıldı. - KIRŞEHİR