Yunus Emre, anıt mezarı başında anıldı - Son Dakika

Türk halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir valiliklerince düzenlenen programda anıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü Ziyarettepe Mevkisi'ndeki Yunus Emre Türbesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Aydoğdu, burada gazetecilere, valilik olarak Yunus Emre mezarı ve çevre düzenlemesi projesini başlattıklarını söyledi.

Projenin kısa sürede tamamlanacağını anlatan Aydoğdu, değerlere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.