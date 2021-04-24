Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çıktığı final müsabakasında Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi oldu. 77 kilogram grekoromen stilde mindere çıkan Yunus Emre Başar, Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde mücadele eden bir diğer sporcu Ekrem Öztürk de final müsabakasında mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı. - İSTANBUL