Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı - Son Dakika

Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı

07.12.2020 09:06
Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Cadde de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Yunus Emre Caddesi'ni hem altyapısı ve hem de üstyapısı ile modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri'ne kadar uzanan ve Kıratlıoğlu ile İbrahim Paşa Mahallelerini ayıran Yunus Emre Caddesi'nde konforlu bir ulaşım için belediye ekiplerince gerçekleştirilen sıcak serimi sona erdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı çekilen cadde deki asfalt serimi için hafta sonu yoğun bir mesai harcadı.

Cadde de gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını sık sık yerinde inceleyerek bilgiler alan Belediye Başkanı Rasim Arı, yenilenen Yunus Emre Caddesi'nin mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Arı, "Yunus Emre Caddesi'nin trafiğe açılması ile birlikte artık Atatürk Caddesi'nin yükü daha da azalacak. Alternatif yollar oluşturarak şehir içi trafiğini hızlı bir şekilde akmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için ilk olarak Nevşehir Kalesi yanından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni bir bağlantı yolu yaptık. Osmanlı Caddemizi sıcak asfalt yaparak konforunu arttırdık. Nar Yolu'nun da yapılması ile birlikte şehir içi trafiği için 5 ayrı alternatif yol oluşturduk. Artık asfalt sezonu bitti. Mart ayına kadar şehrin ara sokaklarında sık sık arızalara neden olan içme suyu borularına yoğunlaşacağız. Bunun için çalışma programımızı oluşturduk. Çalışmalara hemen başlayacağız." dedi.

Kentin tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ve ayrım yapmadan hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Arı, 2021 yılı Mart ayından itibaren yeni bir altyapı ve sıcak asfalt hamlesi başlatacaklarını müjdeledi.

Pandemi döneminde milyonlarca liralık bir yatırım yaparak şehrin birçok noktasındaki problemli altyapıyı yenilediklerini söyleyen Arı, "1 Mart tarihinden itibaren ise aynı anda 4-5 farklı noktada altyapı ve sıcak asfalt çalışması başlatacağız. Birincisi, 80. Yıl Bulvarı'ndan Koçacay'ı takip ederek İl Özel İdare Petrol İstasyonu'na kadar sıcak asfalt yapacağız. Sadece asfalt ile kalmayıp içme suyu hattını ve kanalizasyon hattını yenileyerek yağmur suyu hatlarını oluşturacağız. Beraberinde peyzaj çalışmaları ile bu bölgenin çehresini değiştireceğiz. Diğer noktalarda yapacağımız asfalt çalışması ile birlikte şehrin ana arterlerinin yüzde 100'ü sıcak asfalt olacak. Şehri parke taşlardan kurtarıp sıcak asfalt konforu ile buluşturacağız. " diye konuştu. - NEVŞEHİR

Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı
Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı
Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı
Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı

Rasim Arı, Nevşehir, Pazar, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Caddesi trafiğe açıldı - Son Dakika


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