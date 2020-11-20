Yunus Emre Caddesinde sıcak asfalt öncesi PMT serimine başlandı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan ve yaya kaldırımları yenilenen Yunus Emre Caddesi'nde, sıcak asfalt öncesi PMT serimine başlandı.

Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri'ne kadar uzanan ve Kıratlıoğlu ile İbrahim Paşa Mahallelerini ayıran Yunus Emre Caddesi'nde sıcak asfalt serimi öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı çekilen cadde de PMT serimine başlandı.

Yaya kaldırımları ve orta refüj yapımı da bitirilen cadde de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Çalışmalar çerçevesinde Yunus Emre Caddesi'nde 1980'li yıllarda döşenen asbestli içme suyu ve ana isale hattı borularının yerine 3 bin 482 metre uzunluğunda basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendiğini kaydeden Arı, bölgenin sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Bu sayede hem bu bölgeden geçen ana isale hatları dolayısıyla şehrin farklı noktalarında arızadan kaynaklı su kesintilerini önlemiş olduklarını açıklayan Arı, "Burada sadece 30 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu hatlarını değil, abone bağlantılarını, ana isale hattını ve depolar arasındaki hatları da değiştirdik. Evet çalışmalar biraz zaman aldı ama uzun yıllar problem yaşanmayacak bir hale getirdik" dedi.

Arı, caddenin bin 100 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını da yenileyen belediye ekiplerinin ayrıca burada ilk kez 900 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı da oluşturduğunu belirterek, "Şehrin tüm mahallelerinin altyapısını yeniliyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden şehrin altyapısını adeta ilmek ilmek örüyor. Zaman alıyor, ciddi bir harcama yapıyoruz ama geleceğimiz için buna mecburuz. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız kesintisiz ve daha sağlıklı su kullansın." diye konuştu. - NEVŞEHİR