Yunus Emre'de yeni dönem kurs kayıtları başladı

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar başladı.

Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 4-9 yaş arası çocuklar için jimnastik, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, tekvando, voleybol, futbol, masa tenisi, atletizm, 5-9 yaş arası çocuklar için Junior Survivor ve 8-16 yaş arası çocuklar için de Jiu Jitsu kursu düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik aerobik, pilates, work out, strong dance, obezite egzersizleri ve kadınlara savunma teknikleri gibi kurslar yer alıyor.

Tesiste bu yıl çocuklar için Jiu Jitsu, yetişkinler için de obezite egzersizleri ve kadınlara savunma teknikleri eğitimlerinin ilk kez düzenleneceği bildirilirken, yeni kurslar için ilginin yüksek olması bekleniyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar için 30 Haziran'da başlayan kayıt işlemleri 1-2 Temmuz tarihlerine kadar devam edecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve HES kodu ile başvuru yapabileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR