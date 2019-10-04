Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Devlet Hastanesi Doğumhanesinde ilk bebek dünyaya geldi
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Yunus Emre Devlet Hastanesi Doğumhanesinde ilk bebek dünyaya geldi

12 dakika önce

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde bulunan doğumhane hizmetleri faaliyete başlarken ilk bebek de dünyaya geldi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Doğumhanesinde ilk bebek dünyaya geldi, System.String[]

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde bulunan doğumhane hizmetleri faaliyete başlarken ilk bebek de dünyaya geldi.


Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde faaliyete başlayan Doğumhane Hizmetlerinde dün gece 02: 35'de ilk bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Başhekim Yardımcısı Semra Can Mamur, Kadın Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Yıldız ve ekibinin ellerinde dünyaya gözlerini açan bebek, 3 kilo 400 gram doğdu.


Doğumdan sonra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Hastane Baştabibi Uzm. Dr. Mustafa Karagüllü, YEDH yönetim ekibi ve çocuk hekimleri ile birlikte ilk doğan bebeği ziyaret ettiler. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, aileyi tebrik ederken bebeğe de mutlu bir yaşam diledi. - ESKİŞEHİR

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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