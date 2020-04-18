Yunus Emre Devlet Hastanesi Kovid-19 salgınıyla başarıyla mücadele ediyor - Son Dakika

Eskişehir'deki Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeterli yatak sayısına, hekim grubuna, personele ve teçhizata sahip olduğu bildirildi.

Hastanenin Başhekimi Mustafa Karagülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 bin metrekare kapalı alanda 825 yatakla Eskişehir'e hizmet verdiklerini belirterek, pandemi sürecinin başlamasıyla hastanenin yeni bir çalışma modeline döndüğünü kaydetti.

Bu süreçte Kovid-19 ile mücadele kapsamında 600 yatak ayırdıklarını ifade eden Karagülle, şöyle konuştu:

"Diğer hasta gruplarımızın da tedavilerini yerine getiriyoruz. Yeterli yatak sayısına, hekim grubuna, personele ve teçhizata sahibiz. Pandemi için ayırdığımız 3 bloktan ikisinin yatak doluluk oranları yüzde 10-15'in üzerine çıkmadı. Bütün hastaların tek kişilik, banyo ve tuvaleti olan odalarda yatırıyoruz. Tamamen nitelikli yoğun bakımlarımızın önemli kısmını Kovid-19 pozitif hastalar için ayırdık. Yoğun bakım doluluk oranlarımız ise yüzde 70 civarlarındadır. Yoğun bakımdan tedavi edip, çıkarttığımız çok hastamız oldu. Kovid-19 pozitif olup da yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olan hastamız yok. Servisteki hastalarımızın tamamı tedaviye iyi yanıt veriyor. Bugüne kadar pek çok hastamızı taburcu ettik."

Karagülle, Eskişehir'in mevcut hastanelerinin her türlü tedaviye rahatlıkla hizmet verebilecek durumda olduğuna değinerek, hastanelerde koruyucu ekipmanla ilgili de hiçbir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

"Günlük 700 ila 1000 arasında test yapıyoruz"

Eskişehir'deki sağlık sisteminin kendine yetebilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Karagülle, "Hiçbir şey için başka bir kente bağımlı değiliz. Kovid-19'un tanısını koymak için 'PSR' olarak adlandırılan Kovid testini Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapabiliyoruz. Günlük 700 ila 1000 arasında test yapıyoruz. Bu konuda da herhangi bir eksikliğimiz söz konusu değil." diye konuştu.

Karagülle, kimsenin paniğe kapılmasına gerek olmadığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Ancak insanlar evde kal çağrısına uymalıdır. Virüs hala sokaklarda. Eskişehirli evinde olsun ve süreci evinde geçirsin. Biz sağlık çalışanları insanlarımız için çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerinde kalsın. Sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."