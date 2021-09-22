Eklenme tarihi 22 Eylül 2021

ABONE OL YUNUS EMRE DİYARI ESKİŞEHİR'İ ZİYARET EDİYORUZ Her Çarşamba günü Esenler Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz kültür turlarıyla Yunus Emre diyarı Eskişehir'e yolculuğa çıkan Esenlerliler, hem Yunus Emre mezarı ve külliyesini ziyaret ediyor hem de Eskişehir'i keşfe çıkıyor. İlçe sakinlerimiz bu ücretsiz kültür turları sayesinde, öğrenerek eğlenme fırsatı buluyor.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve herkesin ücretsiz olarak katılabildiği gezide, vatandaşlar Dörtyol Meydanı'ndan hareket ederek rehber eşliğinde keyifli bir tura çıkıyor.

YUNUS EMRE BU TOPRAKLARDA YETİŞEN ÖNEMLİ BİR DEĞER Esenler Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini yakından takip ettiğini söyleyen Sibel Kocabey, "Belediyemiz gerçekten çok güzel etkinlikler düzenliyor. Yunus Emre önemli bir tasavvuf ve halk şairi. Bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değer. Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etmek ve bu havayı solumak çok iyi geldi. Onun sevgiyi merkeze alan sözleri ve şiirlerini okuduk burada. Gerçekten çok etkileyici. Eskişehir'e de hep gelmek istemiştim. Bu programla Eskişehir'i de gezip görme fırsatı bulduk. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNUS'UN SEVGİSİNİ TÜM DÜNYAYA YAYALIM Etkinlikten bir hayli memnun kaldığını belirten Ahmet Yıldırım ise şunları söyledi: "Gerçekten çok güzel bir program oldu. Rehberimiz, Yunus'u ve onun düşünce dünyasını bizlere çok güzel aktardı. Manevi atmosfer altında çok güzel vakit geçirdik. Yunus'un sevgisini tüm dünyaya yaymalıyız. Böyle bir etkinliği hayata geçiren Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederim. "

"Yunus Emre Diyarına Yolculuk" etkinliğine başvurularınızı buradan yapabilirsiniz.

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