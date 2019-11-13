Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Durmuş: "Her şeyden önemli olan Gümüşhanespor'dur"
Son Dakika Spor Yunus Emre Durmuş: 'Her şeyden önemli olan Gümüşhanespor'dur' - Son Dakika Spor

Yunus Emre Durmuş: "Her şeyden önemli olan Gümüşhanespor'dur"

7 saat önce

Gümüşhanespor'da 4 ay önce seçilen Başkan Yunus Emre Durmuş, istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim" dedi.

Yunus Emre Durmuş:

Gümüşhanespor'da 4 ay önce seçilen Başkan Yunus Emre Durmuş, istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim" dedi.


Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Onurla ve gururla göreve geldiğimiz 21 temmuz 2019 tarihinde talip olarak yürüttüğüm Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığından dün itibari ile yaşadığımız süreci belgeleriyle ve tüm gerçekleriyle anlatarak istifa ettiğimi belirtmiştim.


Dünkü açıklamamda yaşanılan süreç uğradığımız haksızlık ve üstümüze oynanan oyunları da tüm detaylarıyla anlatmıştım, benim için geçerli olan ve her şeyden önemlisi Gümüşhanespor'un menfaatleridir.


Yargıda da devam eden istifamızla nokta koyduğumuz tüm konularla ilgili hiçbir şahıs ve kurumla bir ağız dalaşına girmeyeceğime herhangi bir polemiğe müsaade etmeyeceğimi beni tanıyanlar çok iyi bilirler.


Açıklamamda da belirttiğim gibi memleketimin takımına her zaman hizmete hazır olduğumu bir kere daha belirtir her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim." - İSTANBUL

Gümüşhanespor, Emre Durmuş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 barodan ortak Metin Feyzioğlu açıklaması: Ya genel kurula git ya da istifa et
AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Durmuş: "Her şeyden önemli olan Gümüşhanespor'dur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]