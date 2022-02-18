"Yunus Emre Edebiyat Armağanı" yarışması bu yıl öykülerle devam ediyor

Halk şairimiz Yunus Emre'nin anısını ve adını yaşatmak için düzenlenen Yunus Emre Edebiyat Armağanı Öykü Yarışması başvuruları başladı. 29 Nisan 2022 tarihine kadar yapılan başvuruların değerlendirileceği Yunus Emre Edebiyat Armağanı Öykü Yarışması'nın konusu bu yıl da serbest olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyenler edebiyatarmagani@eskisehir.bel.tr mail adresine e-posta göndererek başvurularını yapabiliyorlar. Yunus Emre Edebiyat Armağanı Öykü Yarışması'nda sonuçların 22 Mayıs'ta açıklanacağını belirten yetkililer, yarışma birincisinin 3 bin TL, ikincisinin 2 bin 500 TL, üçüncüsünün 2 bin TL kazanacağını ifade ettiler. Başvurular alanında uzman jüri üyeleri Cemil Kavukçu, Ethem Baran, Engin Topuz, Prof. Dr. Oktay Yivli ve Prof. Dr. Ayşe Demir tarafından değerlendirilecek. Yarışmaya katılan hikâyelerden dereceye giren öykülerle birlikte yayınlanmaya değer görülen yedi öykünün daha yer alacağı kitap basılarak edebiyatseverlerle buluşacak.