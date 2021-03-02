Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı

02.03.2021 18:25

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Azez Kültür Merkezi'nde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu, Mardin'de seyirciyle buluştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Azez Kültür Merkezi'nde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu, Mardin'de seyirciyle buluştu.

Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan müzik ve tiyatro ekipleri, gösterilerini Suriye'den sonra "Sanat varsa umut var" sloganıyla Türkiye'ye taşıdı.

Bu kapsamda ismini Zeytin Dalı Harekatından alan "Zeytin Ağacı" oyunu da ilk kez Mardin'de sahnelendi.

Oyun Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Mardin Sanat Akademisinde sahnelendi. Büyük beğeni alan oyunun ardından Azez Yunus Emre Enstitüsünce oluşturulan müzik ekibi, "Kardeşlik Durakları" adlı konser verdi.

YEE Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak kabul edildiğini söyledi.

Bu kapsamda faaliyetlerin başına bu etkinliği koyarak yola çıktıklarını anlatan Çıtak, Azez'den sonra Mardin, yarın Kahramanmaraş ve daha sonra Denizli ile Türkiye'nin birçok yerinde sanatseverlerle bir araya geleceklerini bildirdi.

Suriye'nin birçok kentinde de sanatseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade eden Çıtak, şöyle dedi:

" Yiğit düştüğü yerden kalkar. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu bu sıkıntılardan, kan ve gözyaşından kalkmak için kendi medeniyet değerlerimizin ışığında kültür ve sanatla, fenle, edebiyatla, şiirle ve Türkçe ile ayağa kalkacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hayalimiz var umudumuz var. Yunus Emre Enstitüsü olarak bulunduğumuz topraklarda daha fazla hizmet etmek için hep beraber kültürle sanatla bir çalışma içerisindeyiz."

"Suriye halkı Türkiye'yi gördükten sonra bir umut beslemeye başlıyor"

YYE Kültür Sanat Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu da oyuna yaklaşık 2 ay önce Azez'de provalara başladıklarını ve 20 gün sonra ilk oyunu orada sahnelediklerini söyledi.

Afrin ve Azez'de Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli bölge oluşturulduğunu, oyunun adının da buradan doğduğunu kaydeden Dilekçioğlu, "Toplamda 27 kişilik bir kadroyla çalıyoruz. Bunları 23'ü tiyatro diğerleri de tiyatroya müzik yapan arkadaşlar. Oyunun ardından da bir konser veriliyor. Şu an oyunumuz yarım saat, bunu biraz daha genişletip bir saate çıkarmayı düşüyoruz" dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaşta Türkiye dışındaki bütün ülkelerin kendi çıkarları için orada bulunduğunu ifade eden Dilekçioğlu, "Türkiye olarak geçmişe duyulan vefa borcuyla oradaydık. Orası bizim gönül coğrafyamız. Oyunumuz da dostluk elini Suriye'ye uzatan Türkiye'yi ve Suriye'yi konu ediyor. Savaşta çaresiz kalmış Suriye halkı Türkiye'yi gördükten sonra bir umut beslemeye başlıyor " dedi.

"Çok heyecanlıyız"

Suriyeli tiyatro oyuncusu Meryem Ömer de kendilerine verilen fırsat için memnuniyetini dile getirerek, Türkiye'de ilk oyunu sergilemenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Ömer, "Türkiye'nin her yerinde bu oyunu sergilemek istiyoruz. İnşallah herkes beğenir. Savaş süresince sadece Türk devleti el uzattı Suriye halkına. Biz ilk defa oyun sergiliyoruz burada. Biz çok heyecanlıyız. İnşallah bu heyecanımızı bütün Türkiye'de sergileriz " diye konuştu.

Oyunculardan 12 yaşındaki Halepli Sece Zeydan de tiyatrocu olma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı
Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı
Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı
Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı

Yunus Emre, Tiyatro, oyunlar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Mardin'de sahne aldı - Son Dakika


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