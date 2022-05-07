Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi

07.05.2022 19:44
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Türkçe yarışması düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Türkçe yarışması düzenledi.

Yarışma, YEE ve Hersek Neretva Kantonu Pedagoji Enstitüsü tarafından organize edildi.

Yarışmaya, Hersek bölgesindeki 20 ilkokul ve 11 liseden seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 60 öğrenci katıldı.

Yarışmanın ilkokul seviyesinden birincileri 125'er avro, ikincileri 75'er avro ve üçüncüleri 50'şer avro ödül kazanırken, lise seviyesinin birincileri Türkiye turu ile ödüllendirildi.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber, yaptığı açıklamada, lise düzeyindeki 3 öğrencinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay desteğiyle Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Dilber, Hersek Neretva Kantonu'nda Türkçe öğrenen toplam 1300 öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin ilk olarak okullarında Türkçe yarışmasına katıldıklarını ve en başarılı 60 öğrencinin bugün düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazandığını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi

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Yunus Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi - Son Dakika


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