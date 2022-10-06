Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, " Cumhuriyet'imizin yüzüncü yaşına şahit olan bizler, geleceğe çok daha korkusuzca ve kararlı olarak bakabiliyoruz çünkü arkamıza aldığımız o eşsiz rüzgar, ufkumuzu açıyor, bize güç ve umut veriyor." dedi.

YEE tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde dünyanın farklı coğrafyalarında Türk dilinin ve kültürünün tanıtımı kapsamında yapılabilecek faaliyetleri istişare etmek amacıyla "Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş, O3 Medya Kurucusu Saner Ayar ile çok sayıda akademisyen, yazar ve sanatçı katıldı.

Kurul toplantısının açılışında konuşan Ateş, Yunus Emre Vakfının, mütevelli heyeti, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu gibi organlardan oluştuğunu, bu kurulların Bakan Ersoy başkanlığında verimli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin bilinirliğini, tanınırlığını, itibarını en iyi şekilde yansıtacak, Türkiye'nin dünya ile bağlarını kuracak stratejiler geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Ateş, bu doğrultuda her ülkeye uygun programları hayata geçirdiklerini anlattı.

Ateş, "Bu vesileyle Bakanımızın göreve geldiği günden itibaren Yunus Emre Vakfının tüm organlarını en aktif şekilde çalıştırdığı ve vakfın tüm sorunlarını çözmede gösterdiği kararlı tutumu için teşekkür ediyorum." dedi.

Yunus Emre Vakfının en önemli ve en kapsamlı organlarından Danışma Kurulunun toplantısını yapmak üzere toplandıklarını kaydeden Ateş, şunları ifade etti:

"Danışma Kurulunda ifade edilecek görüş ve düşüncelerinizin tamamı kayıt altına alınacak. Bu görüş ve düşünceler mümkün mertebe Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantılarında da değerlendirilerek 2023 yılı eylem planlarına yansıtılmaya çalışılacak. Bugün burada zaman darlığından dolayı tam olarak ifade edemediğiniz görüş ve düşüncelerinizi yazılı olarak da Enstitümüze ulaştırdığınızda mutlaka değerlendirilecektir."

Ateş, 2023 için üst başlıklarının "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı" ve sloganlarının ise "Cumhuriyet ile büyüyen Türkiye", "Kültür ağları ile örüyoruz dünyayı" olduğunu ifade etti.

"Türk milleti bu yüzyılda kendine yeni bir yol belirledi"

Türk milletinin, bu yüzyılda kendisine yeni bir yol belirlediğini vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti, yeni bir harita çizdiği sancılı ama umutlu bir geleceği tarihe yazdı ve sonunda bir zamanlar büyük bir cesaretle talep ettiğimiz misyonun bizi büyütmesiyle yetinmeyip biz de Cumhuriyet'i yeni kapılarla yeni evrenlere açtık. Hem değiştik, hem değiştirdik."

Ateş, insanlık macerasının en önemli ortak eyleminin tanışmaktan geçtiğini, dolayısıyla Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" ilkesiyle yola devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir dönemece geldiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünyada tanıtmak ve anlatmak ne kadar önemliydiyse bugün, 100. yılında da en az o kadar önemli. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yaşına şahit olan bizler, geleceğe çok daha korkusuzca ve kararlı olarak bakabiliyoruz çünkü arkamıza aldığımız o eşsiz rüzgar, ufkumuzu açıyor, bize güç ve umut veriyor. Yüzlerce yıllık bilgeliğin damıtılıp içine sığdırıldığı Anadolu irfanı bize yol gösteriyor. Şimdi gelecek yüzyıla hazırlanmamız, daha büyük işler yapmamız gerekiyor."