Yunus Emre Enstitüsü Diyarbakır'da iki bilim sınıfı açtı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki okulda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Yunus Emre Enstitü (YEE) tarafından STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, merkez Sur ilçesi Köprübaşı Ortaokulu ile Bağlar ilçesi Bağcılar Anadolu Lisesindeki sınıfların açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitü olarak dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TABİP projesi ile bilim diplomasisi yürüttüklerini aktaran Ateş, projenin amacının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak ve bunun aracılığıyla dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu vurguladı.

Ateş, iki ay önce Mardin'in Midyat ilçesinde açtıkları bilim sınıfına gençlerin ilgi göstermesinin, kendilerini ikinci bir adım atmaya sevk ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaptığımız kitap satışlarından elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın da üzerinde durduğu bu coğrafyada, yeniden bilimin, aklın ve kültürün merkeze alındığı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak istiyoruz."

Dünyada ilk robotu icat eden El Cezeri'nin bu topraklarda yetiştiğini anımsatan Ateş, "Diyarbakır'daki sınıfın adını da ona atfettik. Bu sınıfta da çocuklarımız ve gençlerimiz, dünyayla rekabet edebilecek bir duruma gelebilsinler. Bunun altyapısını oluşturmak için bilim sınıfını açtık. Ümit ediyoruz ki tekrar bu topraklar, bir dönem olduğu gibi bilimin, entelektüel gelişimin, düşünce hayatının merkezi olur."

Ateş, bir gazetecinin "Bölgedeki öğrencilerin TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılması için destek verilecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu hafta boyunca Balkanlarda TEKNOFEST'in tanıtımını yapacağız. Önümüzdeki haftalarda da dünyanın her tarafında. Nasıl yurt dışında bilimle uğraşan ve projeleri olan gençleri biz buraya yönlendirip teşvik ediyorsak tabi ki bu bölgede yapılacak müracaatları da destekleyeceğiz. Bu topraklar da bilim, tekrar öncelikli konu olsun istiyoruz."

Başka bir gazetecinin, "YEE, bölgede bilim sınıfı açmaya devam edecek mi?" sorusu üzerine ise Ateş, "Milli Eğitim Bakanı ile görüşüyoruz, bunu bir kampanyaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece merkezi bütçeden değil aynı zamanda halkın da katkısı, buradaki ve Batı'ya gitmiş iş insanlarının katkı vermesini temenni ediyoruz." dedi.