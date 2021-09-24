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Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da "Ulusal Miras Günü" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da "Ulusal Miras Günü" etkinliği düzenledi

24.09.2021 23:48
Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güney Afrika'nın kültürel farklılıkların birlikteliğinin kutlandığı "Ulusal Miras Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güney Afrika'nın kültürel farklılıkların birlikteliğinin kutlandığı "Ulusal Miras Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile çok sayıda Güney Afrikalı katıldı.

Etkinlik kapsamında, Güney Afrikalı öğrenciler tarafından hazırlanan geleneksel Türk el sanatları eserleri sergilendi.

Büyükelçi Kandaş etkinliğin açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı'nda, Güney Afrikalıların Ulusal Miras Günü'nü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2017 yılında beri Johannesburg kentinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye ile Güney Afrika arasında dostane ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Kandaş, "Enstitümüz, çeşitli kültürel etkinliklerle Türkleri ve Güney Afrikalıları barış, kültür ve güzellik ortamında buluşturmuştur." dedi.

Kandaş, Enstitü'nün Johannesburg şubesinin faaliyetlerine de değinerek, "Enstitümüz, geleneksel Türk el sanatları kursları, sahne performansı, konferanslar, seminerler ve yaz okulu programları ile Güney Afrika'daki insanlar için eğitim olanaklarına katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi temsilcisi Abdülaziz Yiğit de Ulusal Miras Günü'nün Güney Afrika'da her kesimden insanın bir araya gelerek kendi kültürlerini sergilediği bir gün olduğunu belirterek, "Biz de bugün geleneksel Türk el sanatları sergisi eşliğinde bugünü Güney Afrikalılarla beraber kutluyoruz." dedi.

Yiğit, bu etkinliği Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlediklerini kaydederek, etkinlikte geleneksel Türk sanatlarını Güney Afrikalılara tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.

2021 yılının Yunus Emre Yılı olması hasebiyle Türkçe kurslarının ilk defa kayıt olacak kişiler için ücretsiz olduğunu ifade eden Yiğit, ekim ayında da "Güney Afrikalıların gözünden Türkiye ve Yunus Emre" temalı bir söyleşi hazırlamayı planladıklarını bildirdi.

-"Farklılıklarımız aslında biz Güney Afrikalıları birleştiren zenginliğimizdir"

Etkinliğin katılımcılarından Phulemelele Sakina Daloma, Maryam Mkwanda ve Khadija Siphokazi Boco da AA muhabirine Ulusal Miras Günü'nün Güney Afrikalılar açısından önemini anlattı.

Daloma, Ulusal Miras Günü'nün ülke içerisindeki farklı etnik grupları ve ırkları bir araya getirdiğini kaydederek,"Bugünün en anlamlı yanı bize geldiğimiz kültürleri hatırlatmasıdır." dedi.

Maryam Mkwanda da günün tarihi arka planına değinerek, şunları kaydetti:

"Ulusal Miras Günü'nün eski ismi Shaka Günü'ydü. İsmini ünlü Zulu Kralı Muhteşem Shaka'dan almaktaydı. Apartheid dönemi sonrası, ulusal birliğimize vurgu yapmak üzere, bugünü Miras Günü olarak kutlamaya başladık"

Farklı etnik gruplardan gelen Güney Afrikalılar olarak bu önemli günde kültürel farklılıkları kutladıklarını belirten Mkwanda,"Farklılıklarımız aslında biz Güney Afrikalıları birleştiren zenginliğimizdir." diye konuştu.

Khadija Siphokazi Boco ise Güney Afrikalıların Ulusal Miras Günü'nü farklı renklerde kıyafetler giyerek, dans ederek ve geleneksel yemekler pişirerek kutladıklarını dile getirdi.

Miras Günü'nün farklı dillerden ve renklerden insanları bir araya getiren önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Boco, "Bugün sadece Güney Afrikalıların değil, aynı zamanda ülkemize gelen farklı milletlerden insanların da günüdür." dedi.

Johannesburg, Güney Afrika, Yunus Emre, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da 'Ulusal Miras Günü' etkinliği düzenledi - Son Dakika


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