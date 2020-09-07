Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, "Tiflis 2020 Çocuk Festivali"nde çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.
Enstitü, Başkent Tiflis'in Mushtaidi Parkı'nda düzenlenen Tiflis 2020 Çocuk Festivaline stant açarak katıldı.
Çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenleyen enstitü yetkilileri, çocuklara yönelik yarışmalar, tanıtımlar, oyunlar ve sanat atölyeleri gerçekleştirdi.
Yetkililer, festivalde çocuklara ebru sanatını tanıttı.
Festivalde tanıtımı yapılan ebru sanatı büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunus Emre Enstitüsü, Gürcistan'da çocuklara ebru sanatını tanıttı - Son Dakika