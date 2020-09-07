Yunus Emre Enstitüsü, Gürcistan'da çocuklara ebru sanatını tanıttı - Son Dakika

Festivalde tanıtımı yapılan ebru sanatı büyük ilgi gördü.

Çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenleyen enstitü yetkilileri, çocuklara yönelik yarışmalar, tanıtımlar, oyunlar ve sanat atölyeleri gerçekleştirdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, "Tiflis 2020 Çocuk Festivali"nde çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.

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