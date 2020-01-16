Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı

7 saat önce

Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.


Enstitünün Başkentte bulunan merkezinde gerçekleşen imza törenine Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yunus Emre Enstitüsü adına ise Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.


Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi, kurumlar arası ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü ile Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında genel iş birliğini sağlamak ve bu iş birliğini oluşturacak faaliyet ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere protokol imzalandı.


Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, imza töreni öncesi yaptığı bilgilendirme toplantısında TABİP protokolü hakkında detaylı bilgiler aktarırken, anlaşmanın akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkılardan bahsetti.


"TABİP, Türkiye'nin Dünyaya Açılan Bilgi Kapısı"


TABİP tasarısının hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlandığını, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını vurgulayan Prof. Ateş: "Atatürk Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Köklü bir tarihe sahip olan bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem enstitümüz hedeflerine hem de Atatürk Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Atatürk Üniversitesinin yol haritasını belirlemek üzere hayata geçirdiği Yeni Nesil Üniversite Projesinin de oldukça heyecan verici olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş, iş birliğine yönelik katkıları ve üniversite adına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.


"Ülkemizin Gelişimine Katkı Sunacak Projeler İçin Çalışıyoruz"


Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunmasının amaçlandığına dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı son yıllarda bilimsel, teknolojik ve akademik olarak atılan adımların ülkeye önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi. Üniversite olarak bu gelişime katkı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde üniversite olarak önemli bir dönüşüm başlattıklarını, bunun da bilimsel başarılarda kendisini gösterdiğini vurguladı.


Dünyada kültür ve kamu diplomasisi alanında çalışmalar yapan Yunus Emre Enstitüsünün bilimsel ve akademik anlamda ülkemize önemli kazanımlar sağladığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, imzalanan protokolün; iki kurumun insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini kapsadığını ifade etti.


Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile yine ülke için stratejik bir değere sahip olacak Soğuk Test Merkezi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin ülkesinin gelişimine katkı sunacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.


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Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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