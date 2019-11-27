Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında "Türkçe eğitimi" protokolü
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında 'Türkçe eğitimi' protokolü - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında "Türkçe eğitimi" protokolü

7 saat önce

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenim gören, ana dili Türkçe olmayan ve Türkçe yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilere Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) ders verilecek.

Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenim gören, ana dili Türkçe olmayan ve Türkçe yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilere Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) ders verilecek.

Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulan kamu vakfı YEE, akademik iş birliği anlaşmalarına imza atmaya devam ediyor.

Lefkoşa YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE Lefkoşa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri ve Lefkoşa YEE Müdür Vekili Abdullah Aktaş hazır bulundu.

Protokole göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenim gören, ana dili Türkçe olmayan ve Türkçe yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilere YEE yetkililerince zorunlu Türkçe dersi verilecek.

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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