Yunus Emre Enstitüsü, Malezya'da güz dönemi Türkçe derslerine başladı - KUALA - Son Dakika

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Malezya'da 2020 güz dönemi Türkçe derslerine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir internet üzerinden yapılan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden çok sayıda kişinin rağbet gösterdiği Türkçe kursları, yeni dönemde A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde yaklaşık 2 bin kursiyerin katılımıyla başladı.

Bununla beraber YEE ile "Tercihim Türkçe" protokolünü imzalayan okullardan Malezya Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU), bu hafta yeni dönemin ilk Türkçe derslerini yaptı.

Geçen yıla kıyasla Türkçe derslerine talebin büyük oranda artış gösterdiği MSU'da bu yıl 170 öğrenci, Türkçe'yi seçmeli ders olarak tercih etti.

Sıkı Kovid-19 tedbirleri altında başlayan ilk derste öğrenciler, Türk alfabesi ve tanışma cümlelerini öğrendi.

"YEE'nin Türkçe müfredatı çok başarılı"

MSU öğrencilerinden Dina Ahmed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkçe merakının Türk dizileri sayesinde geliştiğini belirterek, "Türk dizilerini çok seviyor ve başarılı buluyorum. Diyalogları orijinal dille anlayabilmek için Türkçe'yi öğrenmeye ihtiyacım var." dedi.

YEE'nin Türkçe müfredatını çok başarılı bulduğunu kaydeden Muhammed, "İlk dersim çok verimli geçti. Hocamız konu anlaşılana kadar tekrar yapıyor. Bu sayede konuları çok iyi anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Muhammed, Türkçe'yi günlük hayatta da kullanmak istediğini belirterek, "Pandemi biter bitmez Türkiye'ye gitmeyi, Türk yemeklerini yemeyi ve insanlarla Türkçe konuşmayı istiyorum." ifadelerini kulandı.

Türkçe, Malezya'nın en iyi üniversitelerinin müfredatında

YEE'nin iş birliğiyle Malezya İslam Bilim Üniversitesi bünyesindeki Permata Insan Koleji'nde de bu hafta başlayan Türkçe dersleri, 32 öğrenciyle sürüyor.

Malezya'nın en kaliteli üniversitelerinden University Putra Malaysia'da (UPM) 180 öğrencinin katılımıyla Türkçe dersleri, 19 Ekim'den itibaren örgün olarak yapılacak.

YEE, Malezya Milli Üniversitesi'nde de aynı tarihte yüz yüze Türkçe derslerine başlayacak.

Malezya'nın haricinde Tayland'ın Patani bölgesindeki Birleşik İslam Okulu, YEE'nin desteğiyle 527 öğrenciye Türkçe öğretmeye başlarken, Fatoni Üniversitesi de kasım ayından itibaren yüz yüze Türkçe derslerine başlayacak.

"Şu ana kadar 7 bin 917 öğrenci Türkçe ile tanıştı"

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malezya üniversitelerinde Türkçe'ye ilginin giderek arttığını belirterek, "YEE'nin Kuala Lumpur'da faaliyete geçmesinden bu yana Malezya'da 8 üniversite ve 3 ortaöğretim, Tayland'da ise 1 üniversite ve 1 ortaöğretim kurumunda Türkçe, seçmeli ders olarak müfredata girdi. MSU'da geçen yıl imzaladığımız protokolle başlayan Türkçe derslerimizde ilk dönem 15 olan öğrenci sayımız bu dönem 170'e ulaştı." dedi.

Büyükelçi Kavakcı, pandemi dönemindeki engellere rağmen YEE'nin Türkçe kursiyeri sayısını artırma başarısına dikkati çekti ve "Endonezya, Tayland, Singapur ve Brunei'den gelen taleplere binaen bu ülkelerden öğrenciler, özellikle Kovid-19 sürecinde, çevrimiçi Türkçe eğitimine başladılar. Şu ana kadar enstitü bünyesinde toplam 7 bin 917 öğrenci Türkçe ile tanıştı." ifadesini kullandı.

"Yunus Emre Enstitümüz Malezya'da Türkiye'nin gülümseyen yüzü"

Geçen yıl MSU'da konferans veren ünlü yemek şefi Ömür Akkor'a gösterilen yoğun ilgiye değinen Kavakcı, "Kasım ayında bu üniversitede Ömür Bey tarafından, pandemi tedbirleri çerçevesinde çevrim içi olarak, Anadolu Mutfağı ve Kültürü dersleri verilmeye başlanacak. Ülkemizde ve Malezya'da pandeminin en kısa zamanda sona ermesi ve Malezyalı genç şef adaylarının Anadolu mutfağının zenginliklerini sınıflarında bire bir tecrübe edebilmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kavakcı, YEE sayesinde Malezya ile Güneydoğu Asya'da çok sayıda insanın Türk dili ve Türk kültürünü tanıdığını kaydederek, "Yunus Emre Enstitümüz Malezya'da ve bölgede Türkiye'nin gülümseyen yüzü, şefkatli eli, ilim ve irfan pınarı olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.