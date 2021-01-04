Yunus Emre Enstitüsü'nden Azez belgeseli - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye'deki savaş sonrası yaşananları anlatan belgesel hazırladı.

" Azez: Umudun Adı" belgeseli, Yunus Emre Enstitüsü Dijital Kültür Merkezi'nin YouTube hesabından yayınlandı.

Bölgede yaşayan insanların zorlu hayat şartlarını anlatan belgesel, bu zorlukları sırtlamak durumunda olanlar için atılması gereken adımları tüm insanlığın ortak sesine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Belgeselde yerel halk ile röportajlara, Azez'deki Yunus Emre Enstitüsü'nden, Vatan Hastanesi'nden, kentteki eski ve güncel durumu anlatan görüntülere yer veriliyor.

YEE, savaşın izlerini silmek ve insan sevgisini yaşatmak gayretiyle Suriye'deki faaliyetlerine 2020 eylül ayında başladı.

Enstitünün dünya genelindeki 60. kültür merkezi olan Azez Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriyor.