Yunus Emre Enstitüsü'nden Belçika'da çocuklar için Türkçe dil atölyeleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü'nden Belçika'da çocuklar için Türkçe dil atölyeleri - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü'nden Belçika'da çocuklar için Türkçe dil atölyeleri

7 saat önce

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü, Belçika'da yerleşik Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa olarak "Çocuklar için Türkçe Dil Etkinliği Atölye Çalışmaları"nı hayata geçirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Belçika'da çocuklar için Türkçe dil atölyeleri, System.String[]

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü, Belçika'da yerleşik Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa olarak "Çocuklar için Türkçe Dil Etkinliği Atölye Çalışmaları"nı hayata geçirdi.


Yunus Emre Enstitüsü, bugüne kadar Belçika'nın Lokeren, Anvers, Hamme, Brüksel, Mons, Gent, Genk gibi birçok şehrinde düzenlenen ve halen devam eden etkinliklerle çocukların Türkçe dil becerileri geliştirilmeye devam ediyor. Çocuklara Yunus Emre Enstitüleri tarafından temin edilen TÜBİTAK'ın hazırladığı "Bilim Çocuk" ve "Meraklı Minik" dergilerinin hediye edildiği ve çeşitli sağlıklı yiyecek ve içecek ikramlarının da yapıldığı atölye çalışmalarında, Türkçe atasözleri ve deyimler, oyunlar eşliğinde öğretiliyor. 5 yaşından 12 yaşına kadar olan çocukların farklı yaş gruplarına göre ayrılarak gün içerisinde farklı oturumlarda uzman öğretmenlerle bir araya geldiği etkinliklerde, çocukların bilimsel konularda da temel düzeyde bilgilendirilerek, TÜBİTAK dergilerindeki konuları öğrenip, bilime olan ilgilerinin ve genel kültürlerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.


Etkinliklerde, uzman öğretmenler seçili atasözleri ve deyimleri Türkçeyi doğru kullanmayı da teşvik edecek şekilde oyunlarla öğretiyor. Etkinlikler sırasında, velilerle Türkçe ve eğitim üzerine görüşmeler yapan ve velileri bilgilendiren öğretmenler, kullanılan eğitim materyallerini etkinliklerin sonunda çocuklara hediye ediyor. Brüksel Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilip Belçika'nın birçok şehrinde uygulanan projenin 2020 yılında da ara vermeden devam etmesi ve Yunus Emre Enstitüleri tarafından diğer bölge ve ülkelerde de uygulanması hedefleniyor. - ANKARA

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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