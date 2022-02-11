Yunus Emre Enstitüsü'nden, Tunus'ta "Mağrib ve Osmanlı Mimarisi" konulu konferans - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Tunus'ta "Mağrib ve Osmanlı Mimarisi" başlıklı bir konferans düzenledi.

Başkent Tunus'taki YEE merkezinde düzenlenen konferansta konuşan mimar ve tarihçi Dr. Süfyan Dayf, Mağrib ülkelerinin Osmanlı mimarisinden etkilediğini ve günümüze kadar bu mimari izlerin korunduğunu söyledi.

Dr. Dayf, "Osmanlı Medeniyeti Tunus'ta 3 asır boyunca yaşatıldı. Fransız işgali (1881-1956) sırasında dahi bu süreç devam etti. Bu yüzden Tunus mimarisi Osmanlı mimarisinin izini taşıyan bir yapıya sahip." diye konuştu.

Osmanlı döneminde inşa edilen birçok eserin hala ayakta olduğuna dikkat çeken Dayf, "Osmanlı döneminde inşa edilen Libya ve Cezayir camilerinin, minare, mihrap ve kubbe inşa yöntemini Osmanlı mimarisinden aldığını görebiliriz. Osmanlı mimarisi ile bütünleşerek yerel motiflerle kendi kimliğini korumuştur." dedi.

Tunuslu Dayf, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tunus mimarisinde ise 1692 yılında İstanbul mimarisinden esinlenerek inşa edilen Muhammed Murad Bey Camisinde tamamen Osmanlı mimari üslubu hakimdir. Yine aynı şekilde 1814 yılında yapılan Sahib et-Tabii Camisi, Osmanlı mimarisinin günümüze kadar korunduğu eserlerden. Tunus 18. Yüzyılda, Osmanlı saltanatının mimarisinden ilham alan sanatsal ve mimari bir gelişmeye tanık oldu."

2018 yılından bu yana Tunus'ta hizmet veren YEE, Türk kültürünü ve Osmanlı mirasını tanıtmak üzere birçok konferans ve kültürel etkinlik düzenliyor.