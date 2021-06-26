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Yunus Emre Enstitüsü'nden "Türk Edebiyatına Çevrim İçi Bir Yolculuk" başlıklı konferans serisi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü'nden "Türk Edebiyatına Çevrim İçi Bir Yolculuk" başlıklı konferans serisi

26.06.2021 01:05
Yunus Emre Enstitüsü'nden

Viyana ve Berlin Yunus Emre Enstitüleri (YEE), "Türk Edebiyatına Çevrim İçi Bir Yolculuk" başlıklı 12 bölümden oluşan konferans serisinde 13'üncü yüzyıldan başlayarak Türk edebiyatının geçirdiği evreleri Türkçe ve Almanca olarak meraklılarının ilgisine sunuyor.

Viyana ve Berlin Yunus Emre Enstitüleri (YEE), "Türk Edebiyatına Çevrim İçi Bir Yolculuk" başlıklı 12 bölümden oluşan konferans serisinde 13'üncü yüzyıldan başlayarak Türk edebiyatının geçirdiği evreleri Türkçe ve Almanca olarak meraklılarının ilgisine sunuyor.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fiziki olarak bir yılı aşkın bir süredir Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler düzenleyemediklerini, bu süreçte neredeyse bütün kurumlarda olduğu gibi kendilerinin de çalışmalarını çevirim içi yapmak durumunda kaldıklarını anlattı.

Yorulmaz, dijital platformda hayata geçirdikleri çeşitli etkinliklerin yanı sıra ilki geçen ay yapılan ve bu yılın sonuna kadar sürecek uzun soluklu bir çalışmayı dijital platformda edebiyat dostlarıyla buluşturmaya başladıklarını kaydetti.

"13. ve 14. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı" başta olmak üzere Türk edebiyatının günümüze kadar geçirdiği değişim ve dönüşümün her ay düzenli olarak bu konferans serisinde ele alınacağını kaydeden Yorulmaz, söz konusu konferanslarda Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ve Aksaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bünyamin Taş'ın konuşmacı olarak katılacağını ifade etti.

YEE Müdürü Yorulmaz, Türk edebiyatıyla alakalı Almanca sınırlı kaynağın bulunması, özellikle işitsel ve görsel medyada konuyla alakalı az sayıda içeriğin yer almasının, bu çalışmayı daha da önemli kıldığını, ilgili herkesin Viyana ve Berlin YEE'ye ait sosyal medya hesaplarında konferansları takip edebileceğini söyledi.

Yunus Emre ve Hoca Dehhani

"13. ve 14. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı" başlıklı bugünkü konferansta Doç. Dr. Bünyamin Taş, bu dönemde yaşamış Türk edebiyatının öncü isimlerinden Yunus Emre ve Hoca Dehhani'nin eserlerinden örnekler vererek, iki farklı ekolün Türk edebiyatına sağladığı katkılara değindi.

Doç.Dr. Taş, Yunus Emre'nin tasavvufla beslediği eserlerinde işlediği birçok konunun bugünde geçerli olduğunu belirterek, büyük şairin şiirlerinde insan, dünya ve Allah sevgisine dair tasavvuf düşüncesinden hareketle ortaya koyduğu yaklaşımın Türkler üzerinde hala belirleyici bir rol oynadığını anlattı.

Yunus Emre'nin Türk tasavvuf edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Taş, Türk edebiyatının iki kanadından birini oluşturan dini, tasavvufi ekolün kurucuları arasında yer aldığının altını çizdi.

Taş, Yusun Emre'nin şiirlerinden örnekler okuyarak, şairin aşk, insan sevgisi gibi eserlerinde üzerinde sıklıkla durduğu konulara değindi.

Dönemin bir başka önemli Türk şairi Hoca Dehhani'ye değinen Taş, Dehhani'nin din ve tasavvuf anlayışının dışında daha dünyevi duyguları konu edinen Türk edebiyatının ikinci ekolünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu aktardı.

Taş, Hoca Dehhani'nin şiirlerinde karşı cinse olan sevgi, memleket hasreti gibi daha ziyade din dışı konulara yer verdiğini sözlerine ekledi.

Yunus Emre, Berlin, Viyana, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Enstitüsü'nden 'Türk Edebiyatına Çevrim İçi Bir Yolculuk' başlıklı konferans serisi - Son Dakika


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