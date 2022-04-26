Yunus Emre Enstitüsü Polonya'da resim sergisi açtı - Son Dakika

Polonya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Polskie Towarzystwo Ziemianskie iş birliğiyle "Kadrajdaki Saraylar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Kadrajdaki Saraylar Fotoğraf Yarışması'na Polonya, Türkiye, Almanya ve Belarus'tan 75 fotoğrafçı 156 eserle katıldı.

Yarışmanın jüri üyeleri Tatiana Falewicz, Dorota Buczkowska ve Marcin Konrad Schirmer'in değerlendirmeleri sonucu 26 fotoğrafçının 34 fotoğrafı sergilenmek üzere seçildi.

Varşova YEE Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ev sahipliğindeki serginin açılışında, YEE'nin, Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ilişkilere kültür sanat aracılığıyla katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat da sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fırat, gelecek günlerde de kültür sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ekonomi, kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarla desteklenmeye devam edileceğini söyledi.