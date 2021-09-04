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Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi

04.09.2021 10:54
Yunus Emre Enstitüsü,

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yıl dönümü kapsamında Yunus Emre'yi anmak ve Balkanlar'da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen "Selam Olsun" projesinin ikinci durağında, Arnavutluk'un İşkodra kentinde etkinlikler düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yıl dönümü kapsamında Yunus Emre'yi anmak ve Balkanlar'da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen "Selam Olsun" projesinin ikinci durağında, Arnavutluk'un İşkodra kentinde etkinlikler düzenlendi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İşkodra'da Belediye Başkanlığı önünde yapılan programda geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından sergilendi.

Programda, Öğretim Görevlisi Murat Yılmaz ve Nagehan Caner tarafından "4 Kapı 40 Makam" felsefesini ebru sanatı ile icra etmek üzere çalışmalar yapılırken geleneksel ebru sanatının incelikleri öğretildi.

Öte yandan, cam boncuk sanatçısı Kadriye Yorulmaz tarafından alevde cam ürünleri şekillendirildi ve etkinliğe katılan misafirlere armağan edildi.

Tiyatro performansı ve Türk el sanatlarının yanı sıra Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbekov'a Anadolu türkülerini Balkan türküleri ile harmanlayan enstitü sanatçısı Alper Tuna'nın eşlik etmesiyle katılımcılara müzik şöleni sunuldu.

Öte yandan cadde boyunca kurulan, Yunus Emre'nin vecizelerinin ebru üzerine kaligrafi sanatıyla birleşmesiyle oluşan "Yunus'un Sözleri" sergisi büyük ilgi gördü.

Etkinlik, Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirlerinin seslendirilmesi ile son buldu.

"Selam Olsun" projesi

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı ortak bir tarih paylaşılan coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi ve yılın anlam ve önemini yansıtmayı amaçlıyor.

Selam Olsun projesinin üçüncü ayağı, 5 Eylül'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.

Proje ekibi daha sonra etkinliklerine Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya'da devam edecek.

Yunus Emre Enstitüsü, Selam Olsun projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Selam Olsun projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Selam Olsun projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Selam Olsun projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Selam Olsun projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi

Belediye Başkanlığı, Yunus Emre, Balkanlar, Karagöz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Enstitüsü, 'Selam Olsun' projesinin ikinci durağı İşkodra'da etkinlikler düzenledi - Son Dakika


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