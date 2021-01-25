Yunus Emre Enstitüsü, Suriye'de 240 öğrenciye Türkçe öğretti - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de faaliyet yürüten Yunus Emre Ensitüsü (YEE), Suriyeli öğrencilerden oluşan ilk Türkçe kursiyerlerini mezun etti.

YEE'nin dünya genelindeki 60. merkezine ev sahipliği yapan Azez'de, 240 Suriyeli öğrenci 4 ay boyunca Türkçe eğitim görerek, kurslarını başarıyla tamamladı.

Enstitünün Azez'deki merkezinde başarılı olan öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde, Türkçe eğitimini tamamlayan ve bölge okullarında görev alacak Suriyeli eğitmenler de sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz katıldı.

Törende, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu öncülüğünde kursiyerlerce hazırlanan "Zeytin Ağacı" adlı tiyatro oyununda, Suriye savaşı sonrasında yaşananlar ve savaş mağdurlarına Türkiye'nin dost elini uzatışı sahnelendi.

Kursu başarılıyla tamamlayan öğrencilere sertifikanın yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi.

"300'e yakın öğretmenimiz Türkçe öğrendi"

YEE Türkçe Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Eylül 2020'de Yunus Emre Enstitüsü Azez şubesini açtıklarını anımsattı.

İlk geldiklerinde öğretmenlerin Türkçelerinin biraz zayıf olduğunu anlatan Kartallıoğlu, "O günden bu yana buradaki öğretmenlerimize haftada 30 saat olmak üzere iyi bir Türkçe eğitimi verdik. Yaklaşık 300'e yakın öğretmenimiz burada Türkçe öğrendi." ifadesini kullandı.

Kartallıoğlu, bölgedeki eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

YEE Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, öğrencilerden bir tiyatro grubu kurduklarını ve onların da burada "Zeytindalı" adlı oyunu sahnelediklerini kaydetti.

Türkçe derslerinin yanı sıra sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına tiyatro eğitimlerine de devam edeceklerini belirten Çıtak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursiyer Yara Muhammet Tavil, Türkçe eğitiminin ilk aşamasını tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.